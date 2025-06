Le arance arma contro l’encefalopatia epatica

ROMA (ITALPRESS) – Sottoprodotti di arance rosse siciliane elaborati e utilizzabili come supporto nella cura dell’encefalopatia epatica, patologia neurologica che può verificarsi in caso di insufficienza epatica. È quanto rivela uno studio in vivo coordinato dall’Istituto per la bioeconomia del Cnr di Firenze, assieme all’Università degli studi di Milano, a cui hanno partecipato altri partner italiani e cinesi. Ad illustrare i risultati dello studio Francesco Meneguzzo, primo ricercatore dell’Istituto per la bioeconomia del Cnr di Firenze.

sat/azn