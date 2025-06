Rudere crolla sulle spiagge del lago Maggiore, 3 ragazzi feriti

Tre ragazzi, due 17enni e un 16enne, sono rimasti feriti nel crollo di un rudere nell’area delle ex Fornaci di Caldè a Castelveccana (Varese). L’area è privata e interdetta ma ogni anno diventa meta di incursioni da parte di giovani che entrano attraverso i tagli della recinzione per accedere ai resti della vecchia Fornace che si affaccia direttamente sul lago Maggiore e che è diventata luogo usuale per tuffarsi. Poco prima delle 15 di oggi il rudere dove i tre ragazzi si trovavano proprio per fare il bagno ha ceduto. Areu ha inviato in posto due ambulanze e l’elisoccorso. Presenti i carabinieri della compagnia di Luino con due pattuglie, i vigili del fuoco e la guardia costiera. I feriti sono stati trasportati in ospedale in codice giallo e verde. Dieci coetanei sono stati portati in sicurezza via terra dai soccorritori mentre la guardia costiera ne evacuati sei via lago. La posizione di tutti è al vaglio trattandosi di area privata e non accessibile al pubblico, oltre che pericolosa.