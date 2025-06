Milano, Piantedosi: “Segnali positivi, calano i reati”

“Registriamo, se solo volessimo attenerci al dato statistico, un diffuso calo dei reati, a fronte di un significativo incremento dei dati per quanto riguarda l’attività di contrasto delle forze di polizia. Quindi è un primo segnale” anche se “molto freddo come dato, del lavoro positivo che abbiamo messo in campo con migliaia di unità di personale immessi negli organici delle forze di polizia”: lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi al termine del Comitato per l’ordine e la sicurezza, in Prefettura. Il ministro ha spiegato che la riunione odierna con la sua presenza è stata convocata “non per rispondere a un’ emergenza, ma per riservare la doverosa attenzione a una città importantissima come Milano e per fare anche il punto della situazione con le autorità locali di sicurezza e l’autorità giudiziaria”. “C’è stato un rapido percorso sulle collaborazioni che avevamo avviato nei mesi precedenti, c’è qualche elemento di soddisfazione”, ha detto. “Anche la polizia locale è stata supportata nelle politiche di ampliamento dell’organico, c’è una perfetta sinergia tra tutte le istituzioni e anche con l’autorità giudiziaria, quindi siamo molto soddisfatti”, ha aggiunto. In sintesi, ha concluso il ministro in riferimento alla riunione odierna “abbiamo fatto una analisi a 360 gradi delle varie situazioni che ci sono qui, sia del controllo del territorio nei quartieri e solitamente più interessati da questo tipo di dinamiche. Abbiamo fatto anche un’analisi della situazione degli stadi, delle occupazioni abusive e di cosa si prospetta nei prossimi mesi”. Quindi “un confronto soddisfacente”.