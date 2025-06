Auto e furgoni incendiati nella notte nel milanese

Due incendi con vetture coinvolte hanno impegnato nella notte i vigili del fuoco di Milano.

Il primo è avvenuto a Sesto San Giovanni in viale Brianza poco dopo la mezzanotte ed ha interessato inizialmente un’auto. Le fiamme nel giro di pochi minuti si sono poi propagate ad altre due vetture.

Il secondo incendio è avvenuto intorno alle 2.30 nel comune di Cesano Boscone in via Libertà. A prendere fuoco, due furgoni con all’interno derrate alimentari. In entrambi i casi le squadre dei vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere con non poche difficoltà le fiamme, a bonificare e a mettere in sicurezza le aree interessate. Sulle cause dei due incendi non si esclude alcuna pista e per questo indagano polizia e carabinieri.