Diplomacy Magazine – Puntata del 12 giugno 2025

ROMA (ITALPRESS) – Nella nona puntata di “Diplomacy Magazine – Il racconto della geopolitica”, il nuovo format tv dell’Italpress dedicato alla geopolitica, Claudio Brachino intervista l’ambasciatore della Slovenia in Italia, Matjaž Longar, e l’ambasciatore d’Italia in Slovenia, Matteo Cavagna. L’ambasciatore Giampiero Massolo nella rubrica “Realpolitik” parla del dibattito europeo sul riarmo e delle nuove esigenze del Vecchio Continente in termini di difesa e sicurezza. mentre Ettore Sequi in studio fa il punto sull’eterno confronto tra Stati Uniti e Cina sul commercio internazionale, con le conseguenze sull’Ue.

