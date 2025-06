Atterrato a Linate il piccolo Adam, sopravvissuto ad un raid nella striscia di Gaza

È atterrato ieri sera all’aeroporto militare di Milano-Linate l’aereo dell’aeronautica con a bordo i pazienti provenienti da Gaza. I bambini, accompagnati dai loro familiari, riceveranno cure specialistiche in tre ospedali lombardi. Ad attenderli, al loro arrivo, il vicepremier e ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, e l‘assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso.

Tra i bambini arrivati a Linate c’è anche l’undicenne Adam, con fratture multiple e una lesione neurologica: sarà ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano, accompagnato dalla madre e altri familiari. Il piccolo è sopravvissuto a un raid israeliano su Gaza. Ha perso gli altri 9 fratelli e il papà in un bombardamento. Con lui anche la mamma, la pediatra Alaa al-Najjar. “Grazie mille, non ho parole. È un piacere enorme essere qui in Italia” ha detto la mamma di Adam sull’aereo atterrato in Italia. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani l’ha accolta dicendole “benvenuta in Italia, siamo contenti di averti qui”.

Anche altre due minori saranno curate in Lombardia, si tratta di una quindicenne, presa in carico dal Policlinico di Milano per gravi lesioni al torace e fratture multiple e di una dodicenne, che ha riportato varie fratture complesse, destinata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Il trasferimento dei bambini nella struttura sanitaria di destinazione è curato da AREU con un’ambulanza medicalizzata, con a bordo due autisti soccorritori, un medico e un infermiere.

“Ancora una volta – ha dichiarato Bertolaso – Regione Lombardia e la sanità lombarda si mettono a disposizione per sostenere chi è in difficoltà. L’ennesima conferma del nostro impegno nel nome della solidarietà. Le parole che più mi hanno colpito nell’attesa dell’arrivo dell’aereo a Linate sono state quelle del rappresentante dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che si è congratulato con noi ringraziando la Lombardia, definendola un esempio per il mondo intero. I 3 bambini appena atterrati si aggiungono agli 11 arrivati sul nostro territorio tra febbraio e maggio. Inoltre, abbiamo ribadito la disponibilità ad accoglierne altri. A tutti gli operatori di questo settore va, ancora una volta, il nostro ringraziamento”.

Presente anche l’assessore regionale a Territorio e Sistemi verdi, Gianluca Comazzi, che ha voluto ringraziare “tutto il sistema sanitario lombardo per il prezioso e qualificato impegno dimostrato anche in questa occasione”.