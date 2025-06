A Milano nasce un credito solidale per l’abitare

Nasce a Milano un nuovo Credito Solidale per l’Abitare, per offrire un supporto ai milanesi in difficoltà, lanciato da Fondazione Welfare Ambrosiano e Intesa Sanpaolo. L’obiettivo è facilitare l’accesso al mercato immobiliare sfitto. L’accordo consentirà di erogare fino a 900mila euro, grazie a un fondo di garanzia che permetterà agli inquilini di affrontare le spese di ristrutturazione e accedere a una soluzione sostenibile per l’abitazione.

In particolare il Credito Solidale per l’Abitare si pone l’obiettivo di facilitare l’accesso a soluzioni abitative nella Città Metropolitana di Milano da parte di lavoratori dipendenti e autonomi che svolgono un’attività lavorativa nell’area metropolitana di Milano. I cittadini e le cittadine interessati potranno richiedere un prestito fino a 30mila euro per sostenere le spese necessarie – dalla ristrutturazione alla cauzione – per accedere a un’abitazione in affitto a canone calmierato.

Il credito sarà a tasso agevolato, garantito dalla Fondazione Welfare Ambrosiano e rivolto alle persone che hanno difficoltà ad accedere ad altre forme di finanziamento. Si potrà restituire in 8 anni.

“Uno strumento prezioso a sostegno di chi fa più fatica, con l’obiettivo di evitare che le situazioni di difficoltà si cronicizzino. Il tema abitativo – dichiara l’assessore al Welfare e Salute e presidente della Fondazione Welfare Ambrosiano, Lamberto Bertolé – è certamente una delle sfide più urgenti che la città si trova ad affrontare”.