Monti “A Termini Imerese terminal container e porto multifunzionale”

PALERMO (ITALPRESS) – “A Termini Imerese non c’è soltanto la realizzazione di un terminal container ma c’è la ricostruzione di un porto, finalmente un’infrastruttura in cui noi crediamo molto e in cui stiamo investendo 186 milioni. Un porto, come quello di Palermo, multifunzionale in cui non ci sarà un luogo chiuso che vedrà solo movimentazione di merci e di contenitori, ma un’infrastruttura aperta che sarà in grado di ospitare la città, i termitani e anche tanti turisti”. Così il presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, Pasqualino Monti, a margine della presentazione del nuovo terminal container del porto di Termini Imerese, in provincia di Palermo. “Abbiamo in itinere tutta la parte della nautica da diporto e del porto turistico”, aggiunge. xd8/vbo/mca1