Mattarella in Lussemburgo “I Parlamenti sono centro della democrazia”

ROMA (ITALPRESS) – “Per me ogni volta che entro in un Parlamento è un sentimento di onore che avverto. I Parlamenti sono il centro della democrazia, sono l’emblema della libertà dei nostri popoli. È anche importante perché sul piano dei rapporti internazionali la diplomazia parlamentare è uno strumento che contribuisce in maniera significativa e in maniera alta alle buone relazioni tra i paesi che intrattengono relazioni e che cercano di collaborare. Abbiamo una quantità di legami che ci uniscono, che sono legami storici, ma come lei ha ricordato sono espressi dagli italiani che vivono in Lussemburgo e anche dalla loro trasformazione giunti qui per lavorare nelle miniere, nelle acciaierie, contribuendo così alla vita del Lussemburgo. Adesso arrivano giovani attratti dalla frontiera innovativa che il Lussemburgo rappresenta sul piano tecnologico, scientifico. E questo sottolinea la strada che si è fatta nel nostro comune cammino”.Lo ha detto il presidente della Repuibblica Sergio Matarella alla Camera dei Deputati di Lussemburgo.pc/mca1

(Fonte video: Quirinale)