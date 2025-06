La Polizia scopre una “drug room” a Catania, scattano quattro denunce

CATANIA (ITALPRESS) – Gli agenti della Polizia di Stato di Catania hanno denunciato quattro catanesi, tre uomini e una donna, tutti di età compresa tra i 22 e i 33 anni, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I quotidiani controlli dei poliziotti hanno permesso di individuare, in via Scaldara, a San Cristoforo, una “drug room” realizzata all’interno di una “piazza di spaccio”, blindata attraverso più porte in ferro collocate all’ingresso e fornita di botole sul tetto per permettere la fuga degli spacciatori. vbo/mca1

(Fonte video: Polizia di Stato)