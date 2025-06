Incendio negli scantinati di un palazzo a Cinisello Balsamo, 30 evacuati

Trenta persone sono state evacuate e quattro di loro sono dovute ricorrere alle cure dei sanitari per inalazione di fumi da combustione, a causa di un incendio che si è sviluppato intorno alle 16.30 a Cinisello Balsamo, in via Palestro 14, negli scantinati di un edificio di quattro piani. L”effetto camino’ dei fumi ha raggiunto in pochissimi minuti i piani superiori del palazzo e le persone all’interno dell’edificio sono state fatte subito uscire dallo stabile dai vigili del fuoco intervenuti sul posto. Non si registrano altri feriti. I vigili del fuoco, intervenuti con il personale dei distaccamenti di Sesto San Giovanni e via Benedetto Marcello, stanno terminando le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area interessata all’incendio.