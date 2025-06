GdF Milano, intitolata al “Maresciallo Novembre” la caserma di via Oglio

Questa mattina si è svolta a Milano la cerimonia di intitolazione al “Sottotenente Silvio Novembre” della Caserma sede del Gruppo e dei Nuclei Operativi Metropolitani di Milano della Guardia di Finanza, in via Oglio 8.

La cerimonia, alla presenza del Comandante Interregionale dell’Italia Nord Occidentale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Fabrizio Carrarini, del Comandante Regionale Lombardia, Generale di Divisione Paolo Compagnone, e del Comandante Provinciale di Milano, Generale di Brigata Andrea Fiducia, ha visto la partecipazione di numerose Autorità civili e militari e dei familiari del Sottotenente Silvio Novembre.

Nel corso della cerimonia il Gen. C.A. Fabrizio Carrarini ha tratteggiato la straordinaria figura di Silvio Novembre, da tutti conosciuto come il “Maresciallo Novembre”, investigatore e uomo delle Istituzioni, protagonista con l’Avvocato Giorgio Ambrosoli delle indagini sulla Banca Privata Italiana di Michele Sindona, una vicenda che segnò profondamente la storia del nostro Paese.



Il Gen. B. Andrea Fiducia, nel suo intervento, ha sottolineato come Silvio Novembre, con il suo impegno e rigore morale, rappresenti un esempio sempre attuale per tutti i Finanzieri in servizio.

Anche il Sindaco Giuseppe Sala è intervenuto per rimarcare l’importanza di Silvio Novembre come testimone della cultura della legalità per le nuove generazioni, ricordando come l’amministrazione comunale abbia dedicato al “Maresciallo Novembre” una targa nei giardini di Piazza Grandi.

È intervenuto anche il Sottosegretario della Regione Lombardia Dott. Ruggero Invernizzi, il quale ha portato il saluto del Presidente Attilio Fontana.

Prima dell’alzabandiera , il Sindaco di Milano ha donato al Corpo la Bandiera nazionale, consegnandola al Comandante Interregionale dell’Italia Nord-Occidentale. La manifestazione è stata suggellata dal momento solenne della scopertura, da parte delle madrine della cerimonia, Signore Isabella e Caterina Novembre, figlie dell’Ufficiale, di una targa commemorativa alla memoria del padre.



La sinergia professionale tra Silvio Novembre e Giorgio Ambrosoli, evoluta poi in profonda stima ed amicizia, durò fino all’11 luglio 1979, quando l’Avvocato milanese fu barbaramente assassinato. Nonostante la brusca e tragica interruzione della loro collaborazione, l’allora Maresciallo Novembre, forte di notevoli competenze tecnico-professionali in ambito economico-finanziario e pioniere di innovativi metodi d’indagine, contribuì a disvelare intricati rapporti tra il mondo finanziario, la massoneria e la criminalità organizzata.

Già insignito nel 2019 dal Comune di Milano della Benemerenza Civica dell’Ambrogino d’Oro come “esempio di servizio generoso ed instancabile alle Istituzioni”, Silvio Novembre ha dedicato tutta la sua vita alla ricerca della verità.

L’evento si è concluso con l’inaugurazione all’interna della caserma di Via Oglio n. 8 di uno spazio espositivo permanente dedicato al “Maresciallo Novembre”, ove viene ripercorsa la sua vicenda umana e professionale anche attraverso alcuni documenti e oggetti personali, testimonianze tangibili della storia di un Finanziere divenuto simbolo di giustizia e verità.