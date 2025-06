Foss, Rizza “A Taormina suoneremo davanti ai ministri degli Esteri Ue”

PALERMO (ITALPRESS) – “Saremo ad Agrigento, partecipando alle celebrazioni per la capitale della Cultura, e in più ci sarà un evento eccezionale che è quello di Taormina il 18 giugno, per il 70^ anniversario della Conferenza che diede vita alla Comunità Europea dell’Energia Atomica, è per noi motivo di grande orgoglio suonare in un palcoscenico di quel genere davanti ai ministri degli Esteri degli Stati Ue”. Così Margherita Rizza, commissaria della Fondazione orchestra sinfonica siciliana (Foss), a margine della presentazione della stagione estiva.

