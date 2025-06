Da ottobre stop ai veicoli diesel Euro 5 in Lombardia

Dal primo ottobre in Lombardia sarà in vigore il blocco dei veicoli diesel Euro 5 nei comuni con oltre 30 mila abitanti. Lo stop andrà da ottobre ad aprile. Lo prevede il decreto che riguarda Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna.

“Non possiamo essere i soli in Europa con un blocco che coinvolgerebbe più di mezzo milione di veicoli. Bisogna riaprire la discussione con Bruxelles e Roma per trovare più risorse e soluzioni condivise”. L’assessore all’Ambiente e al Clima di Regione Lombardia, Giorgio Maione, commenta così la stretta alle auto diesel Euro 5 in arrivo in autunno.

Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato una mozione della Lega che chiede al governo di aprire un tavolo con le altre Regioni del bacino padano per trovare una soluzione ed annullare il blocco ai diesel Euro 5 che scatterà dal prossimo primo ottobre.

“Vanno sospese e rinviate le limitazioni ai Diesel Euro 5 e trovate soluzioni alternative che tengano in considerazione le caratteristiche geografiche, economiche e sociali della Pianura Padana. Lo stop ai diesel Euro 5 in programma dal prossimo 1 ottobre – ha detto il capogruppo della Lega in Lombardia Alessandro Corbetta – è stato imposto dall’Europa alle Regioni dell’Accordo di bacino padano, una direttiva di Bruxelles che, come Lega, contestiamo perché ha sempre ignorato la particolarità della Pianura Padana, territorio tra i più industrializzati e popolosi racchiuso tra Alpi e Appennini”.