Cesana Brianza (LC), riqualifica e parco solare nell’ex cava di Alpetto

È stata sottoscritta la convenzione tra Comune di Cesana Brianza, Holcim (Italia) S.p.A. e Silea – la società pubblica lecchese dell’economia circolare – per la riqualificazione dell’ex miniera di Alpetto dove verrà realizzato un maxi parco solare per la produzione di energia sostenibile insieme a importanti interventi compensativi a beneficio della comunità. L’impianto – che verrà realizzato e gestito da Silea a seguito dell’acquisizione dell’area – disporrà di oltre 16.000 pannelli solari, per una potenza prevista di circa 9,5 MegaWatt elettrici, in grado di produrre oltre 12 milioni di kWh annui. La sottoscrizione della convenzione rappresenta un’ulteriore tappa per la concretizzazione del progetto, già approvato da parte dell’assemblea degli 87 Comuni Soci di Silea. L’iter proseguirà ora con il deposito delle istanze autorizzative: in caso di esito positivo, Silea concretizzerà l’acquisizione dell’area e procederà con l’avvio delle procedure di gara per la realizzazione dell’impianto e i successivi lavori di posa e installazione attesi per il 2026.

L’accordo – oltre a promuovere la realizzazione del parco solare – stabilisce importanti

interventi a beneficio della comunità locale, riqualificando un sito oggi dismesso e

restituendo la fruibilità di parte delle aree verdi limitrofe. L’Amministrazione Comunale di Cesana Brianza riceverà gratuitamente da Holcim circa 500.000 mq di superficie a monte dell’ambito estrattivo (come già previsto da una precedente convenzione del 2000), cui si aggiunge il fabbricato della ex stazione di carico della teleferica – usata durante l’attività estrattiva – e le aree limitrofe. Holcim si impegna a riqualificare lo stabile – che potrà così essere destinato dal Comune ad iniziative sociali e culturali – e a realizzare nel piazzale antistante una nuova area per eventi e rappresentazioni. A favore della comunità di Cesana Brianza, Silea realizzerà un nuovo impianto fotovoltaico sul tetto del Centro Polifunzionale di via Donizetti, con attivazione di un gruppo di autoconsumo per gli immobili comunali, e promuoverà la costituzione di una comunità energetica – qualora consentito dal GSE – per la condivisione dell’energia prodotta con cittadini e aziende di una parte dell’energia prodotta. Silea si impegna inoltre a riconoscere annualmente a favore del Comune di Cesana Brianza una quota pari all’1% dei ricavi derivanti dalla vendita dell’energia prodotta dal nuovo parco solare nell’ex miniera.

“Sono molto soddisfatto quando il dialogo trasparente e la collaborazione con le istituzioni consente di trovare accordi che vanno a vantaggio di tutti, in particolare delle comunità. Mi piace sottolineare che anche in questo caso, come è accaduto per la famosa Oasi di Baggero e come è avvenuto per l’accordo con il Comune di Costa Masnaga per la realizzazione della vasca di laminazione, ciò che in passato ha costituito una realtà industriale di rilievo e di interesse economico per la comunità, oggi diventa una risorsa per l’interesse sociale della comunità stessa” dichiara Lucio Greco, Amministratore Delegato di Holcim (Italia).

“Crediamo fermamente che questo progetto costituisca una grande opportunità per il territorio lecchese e per la Brianza: Silea – che ricordo essere una società interamente pubblica, già oggi attiva nella produzione di energia elettrica, termica e biometano, – garantirà all’ex miniera di Alpetto un nuovo futuro a vocazione rinnovabile e circolare” sottolinea Francesca Rota, Presidente di Silea.

L’Amministrazione Comunale di Cesana Brianza si ritiene soddisfatta dell’accordo sottoscritto fra le parti che vedrà finalmente restituite alla cittadinanza cesanese le aree sino ad ora occupate dall’insediamento minerario “Cava dell’Alpetto”. Attraverso tale accordo, infatti, la collettività potrà fruire di nuovi spazi pubblici destinati alla cultura e alla socialità ed a percorsi di collegamento alla sentieristica esistente. La convenzione garantirà, inoltre, al Comune, un risparmio energetico che impatterà positivamente sulla riduzione

dell’inquinamento e in termini economici, ha affermato il Sindaco Luisa Airoldi.