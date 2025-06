Ucciso in casa a Saronno, fermata la nuora

É stata fermata con l’accusa di omicidio la nuora di Romolo Baldo, l’86enne padre del suo compagno, accoltellato a morte nella sua abitazione di via Pio XI a Saronno, in provincia di Varese. La donna, la 41enne Elena Pagani, viveva con padre e figlio nella villetta: sarebbe stata lei stessa a chiamare il compagno spiegandogli l’accaduto. I carabinieri l’hanno trovata seduta sul divano con il coltello in mano. Ancora da stabilire il movente. L’omicidio si sarebbe consumato ieri in mattinata. Secondo le prime informazioni, non sarebbe stato un delitto premeditato.

Cosa sia accaduto non è dato saperlo. Non c’erano segnali apparenti di una fatica nella convivenza e sul movente gli inquirenti hanno spiegato che è “in fase di accertamento”.

Pagani, portata in caserma, ha risposto alle domande dei militari. I vicini di casa parlano di vita tranquilla. Nessun litigio particolare rilevato. Nessuno si è accorto di nulla.