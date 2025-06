Sgarbi “L’artigianalità siciliana protagonista all’Expo di Osaka”

OSAKA (GIAPPONE) (ITALPRESS) – “All’Expo di Osaka vogliamo portare il meglio del nostro Paese, con una rappresentazione della ricchezza della diversità dei nostri territori. 18 regioni su 20, il numero più elevato nella partecipazione italiana a Expo, hanno aderito al progetto e si susseguono una settimana per volta per presentare tutto il meglio che i nostri territori hanno da offrire e far conoscere realtà straordinarie che non sono così note all’estero. È quello che la Sicilia sta facendo in questa settimana attraverso la manifestazione della ricchezza della sua cultura, anche attraverso l’artigianalità”. Lo afferma Elena Sgarbi, commissario aggiunto per l’Italia a Expo 2025 Osaka, a margine dell’inaugurazione della settimana dedicata alla Regione Siciliana.

