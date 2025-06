Enpaia-La Sapienza, 20 borse di studio per corso Diritto Agroalimentare

ROMA (ITALPRESS) – La Fondazione Enpaia finanzia 20 borse di studio per il corso in Diritto agroalimentare all’Università la Sapienza di Roma per l’anno accademico 2024-2025, che avrà inizio ad ottobre presso il Dipartimento di scienze giuridiche dell’Università La Sapienza a Roma.

Il corso ha durata di circa tre mesi (ottobre-dicembre). Le lezioni inizieranno il 3 ottobre 2025 e si terranno il venerdì dalle ore 15 alle ore 19 con possibilità di fruizione anche in modalità telematica.

L’Ente di Previdenza del settore agricolo mette a disposizione dei propri iscritti e dei rispettivi familiari 20 borse di studio (5 per i Dirigenti; 5 Quadri; 10 Impiegati).

L’obiettivo del corso, nell’ambito della convenzione stipulata nel 2021 tra la Fondazione e La Sapienza per la realizzazione di attività di ricerca e formazione, è quello di realizzare un percorso formativo per l’approfondimento teorico e pratico del diritto nei principali ambiti del settore agroalimentare, offrendo strumenti adeguati peruna solida preparazione.

I criteri per l’assegnazione del sussidio sono la regolarità contributiva del datore di lavoro e il valore ISEE del nucleo familiare.

Le adesioni dovranno pervenire all’Università entro il 15 settembre 2025 attraverso consegna a mano alla Segreteria del corso; tramite spedizione postale o telematica all’indirizzo di posta elettronica cfdirittoagroalimentare.dsg@uniroma1.it .

L’avviso di selezione e i moduli richiesti sono consultabili sul sito http://www.uniroma1.it/.

