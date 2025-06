Cozzoli “Lo sport fa crescere il Paese”

MILANO (ITALPRESS) – “Lo sport ha un’anima sociale, è un grande ammortizzatore sociale, uno strumento di coesione, di crescita della collettività e delle comunità, ma è anche occupazione, Pil, industria, innovazione e grandi eventi”. Con queste parole, in un’intervista all’agenzia Italpress, l’ex presidente di Sport e Salute e attuale amministratore delegato di Autostrade dello Stato Spa, Vito Cozzoli, ha parlato dei contenuti del suo libro “L’anima industriale dello sport”, edito da Piemme, con la prefazione del presidente dell’Inter Beppe Marotta.

“Lo sport non è più soltanto un’abitudine, tempo libero, intrattenimento, ma in qualche modo caratterizza la nostra società, è un pezzo della nostra vita e consente da una parte di far crescere la dimensione sociale della nostra collettività, ma dall’altra sviluppa business e crescita economica”, sottolinea Cozzoli, per il quale “dilettantismo e professionismo sono complementari, non sono in antitesi. I grandi campioni quando emergono permettono che si allarghi la base della piramide sportiva. Ma anche viceversa: più bambini, più ragazzi, più giovani, ma anche più over 65 fanno sport e più campioni ci saranno. Pensiamo al tennis, quanti praticanti in più e quanti campioni in più porteranno Sinner e gli altri?”. “Ecco perchè nel mio impegno in Sport e Salute abbiamo spinto tanto per sostenere le società sportive, le associazioni dilettantistiche che da una parte sono l’ossatura sociale e civile del nostro paese perchè veicolano messaggi positivi ai nostri giovani, e consentono di allargare la base della piramide sportiva che consentirà di far nascere tanti nuovi campioni”, spiega Cozzoli, che parla anche del ruolo che lo sport può avere per la pace: “Lo sport porta valori di convivenza serena e pacifica. Spero veramente che possa dare un contributo alla risoluzione di conflitti in corso”.

Secondo l’amministratore delegato di Autostrade dello Stato Spa “lo sport può diventare una vera e propria rivoluzione, soprattutto se verrà ulteriormente sviluppata la sua presenza all’interno delle scuole, perchè aiuta la crescita, la formazione dei i giovani, aiuta nella crescita integrale dei nostri ragazzi. Lo sport può veramente cambiare la vita delle persone”.

Sport sinonimo di crescita sociale, ma anche economica. “Pensiamo ai grandi eventi sportivi, agli Internazionali di Tennis, alle ATP Finals o alla Ryder Cup, e a quanto hanno pesato realmente sulla crescita del brand della città, del turismo, dello sviluppo infrastrutturale. Ma pensiamo anche all’innovazione, ai nostri giovani, alle startup che sono nate nell’ambito sportivo. Ecco, io penso che veramente lo sport faccia la differenza”. “Lo sport, fra l’altro, è il miglior investimento per il futuro perchè green e sostenibile, inclusivo e sociale. Penso che lo sport possa dare veramente un grande contributo alla crescita del nostro paese”. Cozzoli infine vuole sottolineare l’importante impatto che potrà avere un grande evento alle porte, come le Olimpiadi di Milano-Cortina. “Mi aspetto che lascino un segno – spiega – non devono diventare un evento estemporaneo, ma devono veramente diventare un volano di pratica sportiva. Quindi mi aspetto che le persone si avvicinino sempre di più alla pratica sportiva generata dalle Olimpiadi e che lascino anche un segno concreto sul territorio. Penso alle impronte che saranno lasciate dalle grandi infrastrutture sportive e viarie. Dobbiamo pensare che questa sia un’occasione di crescita del nostro Paese”.

(ITALPRESS).

Foto: Italpress