Coni, Buonfiglio “Vado avanti, ma lo sport deve essere rispettato”

PAVIA (ITALPRESS) – “Io mi impegno, sono determinato, mi sono allenato, mi sono concentrato e poi faccio proprio come quando ero atleta: dopo il traguardo alzo la testa e guardo come sono arrivato. Le chance ce le abbiamo, è inutile essere ipocriti. Però ci sono tante variabili, vedo anche che cercano di tirar fuori degli argomenti giuridici che non ci azzeccano proprio niente. E io vado avanti dritto, rispetto tutti, rispetto le istituzioni, ma credo che anche lo sport debba essere rispettato”. Così il presidente della Federazione Italiana Canoa e Kayak Luciano Buonfiglio a margine della presentazione dei campionati mondiali di canoa sprint e paracanoa in programma a Milano ad agosto, in merito alla sua candidatura alla presidenza del Coni.

