Cara casa a Milano il Festival itinerante dell’abitare

Dall’11 al 16 giugno si tiene la seconda edizione di Cara Casa Festival. Milano è la penultima tappa di questa rassegna (già a Catania, Bologna, Genova, a Venezia dal 20 giugno) che da marzo 2025 sta portando in diverse città italiane incontri, mostre, workshop e laboratori per promuovere una riflessione sul tema dell’abitare contemporaneo e analizzare il ruolo dell’architettura nelle sue implicazioni tecniche, tecnologiche, sociali, culturali, estetiche ed etiche.

Il Festival, progetto coordinato dalla Fondazione dell’Ordine degli Architetti di Milano e curato insieme alle Fondazioni degli Ordini di Genova, Catania, Venezia, all’Ordine degli Architetti di Bologna, alla Fondazione Housing Sociale e ad AmbienteAcqua APS, continua così il lavoro avviato nella prima edizione 2023, confermandosi un’importante occasione di confronto e divulgazione sui temi dell’abitare.

Il programma milanese prevede attività aperte e gratuite, diversificate per linguaggi, proposte e target al fine di coinvolgere un pubblico sempre più ampio: convegni e incontri attivano confronti multidisciplinari, workshop, laboratori per adulti e bambini coinvolgono i cittadini, portando il tema dell’abitare fuori dagli ambiti più specialistici. Come nella prima edizione, il Festival “viaggerà” all’interno del territorio cittadino, svolgendosi in luoghi e sedi diverse. Quest’anno l’attenzione si concentrerà sulle azioni che possono favorire l’accesso alla casa su scala urbana e metropolitana – soprattutto ai giovani – con un focus su progetti esistenti di trasformazione degli spazi domestici e possibili evoluzioni capaci di rispondere alle nuove esigenze. Attraverso talk, workshop e laboratori per adulti e bambini si raccoglieranno testimonianze e condivideranno esperienze abitative locali.

L’inaugurazione avrà luogo mercoledì 11 giugno alle ore 15,00 presso la sede di Ordine e Fondazione (via Solferino 17/19) con un confronto tra istituzioni ed esperti dal titolo Abitare a Milano. Progetti e Programmi in corso verso prospettive future. Un fitto parterre di relatori farà il punto sulle ultime ricerche e azioni sul tema della casa e analizzerà la situazione milanese rispetto al contesto nazionale. A introdurre l’incontro sarà Marialisa Santi, Presidente della Fondazione OAMI. Parteciperanno Fabio Bottero – Assessore all’Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Milano, Emmanuel Conte – Assessore al Bilancio, Demanio e Piano Straordinario Casa del Comune di Milano, Andrea Tobia Zevi – Assessore al Patrimonio e alle Politiche Abitative del Comune di Roma, Giorgio Mantoan – Consigliere Delegato a Sviluppo Economico, Politiche Giovanili, Rapporti con il Sistema delle Università, Forestazione Urbana e Progetto Forestami, Coordinamento Fondi Europei della Città Metropolitana di Milano, Chiara Rizzica – Coordinatrice generale di Milano Abitare, l’agenzia per l’affitto accessibile del Comune di Milano in coprogettazione con Spazio Aperto Servizi e Libellula, Maria Grazia Campese – Presidente di Spazio Aperto Servizi, Francesca Cognetti – Docente del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani al Politecnico di Milano, Simone Dragone – Presidente di MM SpA, Matteo Busnelli – Coordinatore del Dipartimento Housing di Legacoop Lombardia. Coordina la discussione Giordana Ferri, Direttore Esecutivo di Fondazione Housing Sociale.

Giovedì 12 giugno sempre nella sede di Ordine e Fondazione alle ore 17:30 si terrà un incontro in collaborazione con la rivista Arketipo, dedicato al tema dell’Housing, in cui verrà discusso come la capacità di saper progettare spazi abitativi oggi necessiti il saper leggere le crescenti aspirazioni collettive verso forme di vita più sostenibili, inclusive e dignitose, interpretando i bisogni del presente e immaginando nuovi modi di vivere insieme.Il Festival riserverà attenzione al quartiere Calvairate, un’area non distante dal centro che ha subito, già nel primo Novecento, interventi urbanistici importanti che ne hanno condizionato storia e sviluppo. Il programma nel quartiere prevede venerdì 13 giugno alle ore 15:00, negli spazi di Aria – Ex Macello, il workshop Nuovi Paesaggi Domestici. Attraverso un momento di confronto che coinvolgerà progettisti, housing providers, esperti e cittadini, i partecipanti saranno invitati a contribuire a una riflessione su due tematiche complementari: la sperimentazione di concept abitativi capaci di rispondere alle nuove necessità dell’abitare e l’ideazione di soluzioni innovative per gli spazi intermedi dell’abitare, situati tra la casa e lo spazio pubblico. Il lavoro vedrà la partecipazione dei progettisti selezionati attraverso una call pubblica e i tavoli saranno guidati da osservatori esperti.

Il 14 giugno, la Biblioteca di Calvairate, ospiterà due laboratori sul tema dell’abitare sostenibile: Il quartiere che vorrei, dedicato agli adulti (ore 10:30–12:00), e Cara la mia Casa! (ore 15:00), pensato per i bambini. Entrambi organizzati da AmbienteAcqua APS.

A chiudere il palinsesto il talk Abitare, stare bene. La casa “abbordabile” e il welfare materiale previsto per Lunedì 16 giugno presso BiG – Borgo Intergenerazionale Greco, alle ore 18:00. Curato da Gabriele Pasqui e Alessandro Alì, l’incontro sarà un dialogo aperto finalizzato a offrire uno sguardo sulla pluralità di pratiche e progetti che caratterizzano la città di Milano. Intervengono i progettisti: Maria Alessandra Segantini, Silvia Passerini e Tommaso Paino, in dialogo con Vincenzo Barbieri, Presidente Delta Ecopolis – Cooperativa di abitanti, Barbara Dal Piaz, Dirigente Settore Welfare e Politiche Abitative, Comune di Cinisello Balsamo e Chiara Rizzica.