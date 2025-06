Treni, in funzione la nuova Sala Operativa di Trenord a Milano Greco Pirelli

Your browser does not support the video tag.

È operativa dalla notte di sabato 7 giugno, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, la nuova Sala Operativa di Trenord a Milano Greco Pirelli, cuore pulsante della gestione, del coordinamento e del monitoraggio delle 2.300 corse giornaliere del servizio ferroviario regionale, suburbano e aeroportuale lombardo.

Una struttura tecnologicamente avanzata, realizzata in sinergia con Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), che affianca fisicamente la Sala Operativa di RFI per migliorare il coordinamento in tempo reale della circolazione ferroviaria in Lombardia e nel Nord Italia.

Alla presentazione della nuova Sala hanno partecipato, per Regione Lombardia, l’assessore alle Infrastrutture e Opere Pubbliche Claudia Maria Terzi e l’assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile Franco Lucente, insieme ai vertici di Trenord, RFI, FNM e FERROVIENORD, in particolare per Trenord l’amministratore delegato Andrea Severini e Aldo Isi, amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana.

“La nuova Sala Operativa – ha dichiarato l’assessore Lucente – rappresenta un salto di qualità per il trasporto ferroviario lombardo. Parliamo di un presidio strategico che consente una gestione più efficiente e tempestiva del servizio, grazie anche all’azione sinergica e alla collaborazione tra Trenord e RFI che permetterà un monitoraggio puntuale del servizio. Regione Lombardia continua a investire per offrire un trasporto pubblico di livello elevato, a beneficio dei cittadini”.

“L’apertura del nuovo spazio di Trenord, affiancato alla sala di controllo di RFI, è il segno tangibile di una maggiore condivisione, interoperabilità e scambio di informazioni tra operatori. Si tratta di un modello organizzativo moderno, con spazi, tecnologie e competenze al servizio della puntualità e dell’informazione ai viaggiatori – ha aggiunto l’assessore Terzi –. Questo è un esempio concreto di collaborazione tra istituzioni e operatori per generare innovazione e miglioramento continuo del servizio, nell’ottica di una Lombardia più accessibile e connessa”.

“La nuova Sala è il risultato di un lungo lavoro svolto con RFI – ha commentato l’AD di Trenord Andrea Severini. Gli operatori delle due aziende lavoreranno a stretto contatto, favorendo un coordinamento sempre più efficace delle operazioni di gestione della circolazione e della comunicazione ai clienti. È un passaggio che contribuirà a migliorare la qualità del servizio”.

La nuova Sala Operativa si estende su 350 metri quadrati, conta 42 postazioni interoperabili e impiega 118 professionisti, di cui 30 per ogni turno di lavoro. Le postazioni possono essere rapidamente riconfigurate per rispondere a situazioni critiche o esigenze specifiche in determinate aree della rete. Il nuovo modello organizzativo è suddiviso in bacini territoriali e include aree dedicate alla gestione del traffico ferroviario, alla programmazione dei turni di treni ed equipaggi, al monitoraggio del servizio e alla gestione dei servizi sostitutivi su gomma, fondamentali in vista dei cantieri programmati in tutta la regione. È presente anche un nucleo di operatori specializzati nella comunicazione in tempo reale con la clientela, che opera in costante coordinamento con i colleghi di RFI per una gestione integrata dell’informazione, sia nelle stazioni che sui canali digitali. La Sala Operativa di Trenord a Milano Greco Pirelli lavora in stretto raccordo con la Sala Operativa di FerrovieNord a Saronno, responsabile della rete di 330 km gestita dalla società, e con la Control Room Security di Trenord a Milano Fiorenza, dedicata alla sicurezza e al monitoraggio di eventuali criticità in collaborazione con la Polizia Ferroviaria.