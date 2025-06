OSAKA (GIAPPONE) (ITALPRESS) – I pupi siciliani all’Expo di Osaka. Uno dei simboli dell’Isola, patrimonio Unesco, trova spazio nel Padiglione Italia, in occasione della Settimana dedicata alla Regione Siciliana, dall’8 al 14 giugno 2025. non solo come simbolo di cultura e tradizione ma anche come emblema di giustizia.

