Referendum, alle 19 a Milano affluenza al 22%

Alle 19 l’affluenza a tutte e cinque i referendum per quali si vota oggi e domani si attesta al 16,16% a livello nazionale. Lo si legge sul sito del ministero dell’Interno.

A Milano alle 19 era circa del 22% in tutte le circoscrizioni. In città sono in totale 1.044.439 gli aventi diritto al voto.

Per quanto riguarda il quesito 1 ‘Contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei licenziamenti illegittimi’ alle 19 avevano votato 83.713 persone per un’affluenza al 21,73%.

Per il Quesito 2, ‘Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale’ alle 19 il totale dei votanti era 81.952 per un’affluenza del 21,68%. Per il Quesito 3, “Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi’ alle 19 il totale dei votanti era 81.467, per un’affluenza del 21,71%.

Per il quesito 4 relativo alla responsabilità solidale in tema di appalti e subappalti il totale dei votanti è stato di 81.177 per una affluenza del 22,74%.

Per il quesito 5 sul dimezzamento da 10 a 5 anni della cittadinanza, alle 19 il totale dei votanti è stato 80.758 per un’affluenza del 21,82%