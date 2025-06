Aggredisce una ragazza al parco giochi, arrestato marocchino 23enne

La Polizia di Stato ha arrestato un marocchino di 23 anni per atti osceni in luogo pubblico. E’ accaduto giovedì pomeriggio. I poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine “Lombardia”, in servizio presso la stazione di Milano Centrale nell’ambito del Piano “Stazioni Sicure”, hanno ricevuto delle segnalazioni da alcuni cittadini in merito ad un uomo che, al parco giochi per bambini in piazza Luigi di Savoia, stava aggredendo una ragazza. All’arrivo dei poliziotti, l’uomo si è spogliato, agitandosi.

La vittima dell’aggressione, diciannovenne italiana, ha dichiarato ai poliziotti intervenuti di essere stata aggredita per futili motivi.

L’uomo è risultato essere destinatario di provvedimento di allontanamento dall’ambito ferroviario e di divieto di dimora nel comune di Milano, oltre ad essere gravato da numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e in materia di immigrazione.