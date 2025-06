Uccide la moglie e poi si spara, omicidio-suicidio nella bergamasca

Femminicidio a Cene, in valle Seriana (Bg): nel tardo pomeriggio di ieri un uomo di 55 anni, Rubens Bertocchi, ha ucciso la moglie Elena Belloni, 51 anni, sparandole con una pistola. L’uomo ha poi rivolto l’arma verso di sé e si è tolto la vita. Il delitto si è consumato tra le mura domestiche L’omicidio-suicidio è avvenuto all’interno di un appartamento di una casa a tre piani, in via Fanti. Sul postoi carabinieri della Compagnia di Clusone e del Nucleo investigativo di Bergamo. A dare l’allarme, secondo le prime informazioni, è stato il figlio ventenne, che non riusciva a entrare in casa. Per aprire la porta dell’abitazione è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. La pistola utilizzata dall’uomo per uccidere la moglie e poi togliersi la vita era regolarmente denunciata.