Piazzale Loreto, egiziano arrestato per tentato omicidio

Gli agenti della Polizia locale con la collaborazione dei Carabinieri di Cologno Monzese hanno arrestato per tentato omicidio un egiziano 23enne, accusato di aver accoltellato in piazzale Loreto la sera dello scorso 29 maggio un connazionale 37enne nel corso di una rissa. Dal racconto dei testimoni, in particolare di una donna, e dalla visione delle telecamere di videosorveglianza la Polizia Locale è risalita all’aggressore, uno sbandato senza fissa dimora che spesso dorme su una barca in disuso a Genova ma talvolta anche a Cologno Monzese e che da qualche giorno non ottempera all’obbligo di firma cui è sottoposto per alcuni precedenti per reati legati alla droga e contro il patrimonio e le persone. La vittima, trasportata in ospedale, ha subito un’operazione.