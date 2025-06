Un flashmob per chiedere la riapertura delle piscine Argelati e Scarioni

Oggi, giovedì 5 giugno, alle ore 18.30, alla Piscina Argelati, in via Segantini 6, ci sarà un flash mob con aperitivo a (quasi) bordo piscina, organizzato da Sai che puoi?, l’associazione che nello scorso inverno ha lanciato una raccolta firme per chiedere al Comune di Milano che rinfrescarsi d’estate torni ad essere un diritto da garantire a tutti e non sia un bene di lusso. Sono più di 9.000 le persone che hanno firmato l’appello “Milano Balneare” per riaprire al più presto – e a tariffe comunali – le piscine Argelati e Scarioni, e anche per rendere finalmente balneabili il lago del Parco Nord e la Darsena.

“L’estate del 2024 è stata la più calda mai registrata, e quella del 2025 – ormai alle porte – potrebbe essere addirittura peggiore. È una situazione che colpisce tutte e tutti, ma soprattutto le persone che per diversi motivi non hanno alternative “di fuga” e devono restare in città. Soprattutto per loro, i centri balneari pubblici sono fondamentali: oggi, però, tre su quattro sono chiusi” dicono gli organizzatori del flashmob. “Per il Lido è già troppo tardi, ma per le piscine Scarioni e Argelati il Comune di Milano non ha ancora deciso nulla di definitivo, è possibile scrivere un finale diverso, che metta al centro l’interesse pubblico”.

La raccolta firme: https://saichepuoi.it/ milanobalneare/