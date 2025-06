Turbolenze sul volo Berlino-Milano, atterraggio d’emergenza in Germania

Un aereo della compagnia Ryanair partito da Berlino e diretto a Milano ha effettuato un atterraggio di emergenza ieri sera all’aeroporto di Memmingen, a seguito di una forte turbolenza. La polizia ha riferito che 9 dei 185 a bordo sono rimasti feriti a causa della forte turbolenza provocata dalle condizioni meteo. Tre di loro sono stati trasportati in ospedale: un bambino di due anni ha riportato contusioni, una donna ha riportato una ferita alla testa e un altro passeggero ha lamentato mal di schiena. Poiché l’autorità per l’aviazione della Baviera meridionale non ha autorizzato un volo di collegamento, la compagnia aerea ha riferito che ha organizzato trasferimenti in autobus per il viaggio fino a Milano.

“Il volo FR8 da Berlino a Milano del 4 giugno è stato deviato su Memmingen a seguito di turbolenze in volo. Il comandante ha richiesto assistenza medica e l’aereo è atterrato regolarmente. Per garantire ai passeggeri di raggiungere la destinazione finale il prima possibile, è stato organizzato un trasporto alternativo da Memmingen a Milano la notte stessa, oltre a un volo sostitutivo la mattina seguente”. Lo dichiara la lowcost irlandese Ryanair in una nota, che aggiunge: “Ci scusiamo sinceramente con i passeggeri coinvolti per il disagio causato dalla deviazione”.