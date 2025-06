Investì ed uccise uomo in bici a Pavia, condannata

E’ stata condannata a 2 anni e 4 mesi per aver travolto e ucciso, alla guida della sua auto, Daniele Marchi, un maestro d’asilo di 50 anni mentre la mattina del 23 gennaio 2023 si stava recando in bicicletta al lavoro in una scuola materna di Pavia. E’ la condanna inflitta oggi dal giudice nel processo, svoltosi con rito abbreviato al tribunale di Pavia, a Loredana Casale, insegnante, che alla guida della sua auto investì Marchi. L’imputata era accusata di omicidio stradale con le aggravanti di fuga e omissione di soccorso, oltre a quella di aver invertito il senso di marcia dell’auto in corrispondenza di un’intersezione. Il giudice l’ha riconosciuta colpevole del reato di omicidio stradale mentre l’ha assolta dall’accusa di omissione di soccorso, caduta invece l’aggravante di fuga.