Incendio in un palazzo, donna si lancia dal quarto piano e muore

Un incendio è scoppiato la scorsa notte a Milano in un appartamento di viale Abruzzi, al 4 piano di un edificio di 7 piani. Una donna di 48 anni, di origini brasiliane, si è lanciata dal quinto piano: subito soccorsa e portata in ospedale, è morta qualche ora dopo.

Lo comunicano i vigili del fuoco, intervenuti intorno a mezzanotte e mezza per l’incendio scoppiato nel palazzo. I residenti dello stabile, inizialmente evacuati a scopo precauzionale, sono rientrati ad eccezione di quelli dell’appartamento interessato e di quelli adiacenti, per un totale di 12 appartamenti, per i quali è stato diffidato l’uso, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Due persone son ricoverate in ospedale in codice verde.

Aggiornamento 12.20

Era chiusa da fuori la porta dell’appartamento di viale Abruzzi dove stanotte si è verificato un incendio. Il convivente della donna deceduta buttandosi dalla finestra è stato trovato dalla polizia in un bar del quartiere. Si tratta di un 45enne, brasiliano come la compagna: stamattina è stato sentito in questura. Sembra che i vicini di casa abbiano udito delle grida prima dell’incendio. Oggi pomeriggio, dalle 14, i Vigili del Fuoco del Nucleo investigativo antincendio (Nia) entreranno nell’appartamento per i rilievi. La prima telefonata al 112 è arrivata intorno all’1.20. Quando sono arrivati i Vigili del Fuoco, la donna si era già gettata dalla finestra per sfuggire alle fiamme, ed è morta qualche ora dopo all’ospedale Fatebenefratelli. L’appartamento era avvolto dalle fiamme: le operazioni di messa in sicurezza hanno richiesto diverse ore e sono terminate dopo le 6.30 di stamani. Gli inquilini del palazzo, evacuati nella notte, hanno potuto rientrare nelle loro case.