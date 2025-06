“Estate al Castello”, presentato il programma dell’edizione 2025

Torna anche quest’anno “Estate al Castello”, la rassegna culturale estiva di Milano che, giunta alla sua 13ª edizione, si conferma come uno degli appuntamenti più attesi e rappresentativi del panorama cittadino. La direzione artistica è affidata a Federico Russo, che ha costruito una programmazione capace di intrecciare generi, linguaggi e sensibilità diverse, coinvolgendo grandi nomi e nuove voci della scena culturale italiana e internazionale. Si parte il 10 giugno con una grande anteprima, lo spettacolo di Alessandro Barbero dal titolo “La battaglia di Legnano”, che anticipa ufficialmente l’inizio del programma. Oltre 70 appuntamenti tra musica, comicità, parole, danza, teatro e cinema animeranno l’estate milanese, per riscoprire sotto le stelle uno dei suoi luoghi più iconici. “Estate al Castello” offre un cartellone trasversale e inclusivo, con molti eventi a ingresso gratuito e altri a prezzo calmierato. Un’estate all’insegna dell’inclusione culturale, della contaminazione di generi e della qualità artistica.

Tra gli artisti in cartellone: Alice, Almamegretta, Andrew Bird, Frida Bollani Magoni e M° Intra, Stefano Bollani, Paolo Buonvino, Anna Castiglia, Chiello, Benjamin Clementine, Dente, Eugenio Finardi, Isabella Ragonese con Rodrigo d’Erasmo, Cristiano Godano, Meg, Nada, The Sisters of Mercy, Michela Giraud e Niccolò Fabi insieme con Daniele Silvestri e Max Gazzé, Samuel. Accanto a loro, anche protagonisti della scena letteraria, filosofica e comica come Drusilla Foer, Alessandro D’Avenia, Massimo Recalcati, Umberto Galimberti, Stefano Massini e Gianluca Gotto, solo per citarne alcuni.

Le collaborazioni attivate con chi produce e distribuisce arte e cultura sono tante, realtà consolidate e nuove, grandi e piccole, una vetrina che si accende e resta accesa per tutta l’estate, per molti. Tra le molte connessioni, la collaborazione con “Il Festival della Bellezza”, presente con quattro straordinari spettacoli e quella con i grandi teatri cittadini che vedono nel Castello un prolungamento estivo della loro programmazione: il Teatro Carcano, ma anche il Franco Parenti, le Manifatture Teatrali Milanesi e la Compagnia Corrado D’Elia, TAM Danza e Spazio Tertulliano ETS, oltre all’Orchestra Sinfonica di Milano e l’Orchestra Verdi del Conservatorio. Un accordo speciale è il gemellaggio culturale tra Milano e Sanremo che si concretizza nel segno del Jazz. Questo progetto, ideato dal Maestro Enrico Intra, porterà sul palco di “Estate al Castello” la giovane Frida Magoni Bollani. Non mancheranno spettacoli di danza, proposte dedicate al pubblico più giovane e appuntamenti di teatro contemporaneo, che arricchiranno ulteriormente l’offerta culturale della rassegna. Spazio anche al grande Cinema: dal 1° al 29 agosto, il Cortile delle Armi si trasformerà in una grande arena cinematografica gratuita sotto le stelle. Cineteca Milano presenterà 25 serate di cinema all’aperto, con proiezioni in pellicola 35mm e digitale: grandi classici, film cult, restauri, titoli rari, accompagnati da dibattiti, giochi e attività speciali. La rassegna cinematografica, realizzata da Cineteca Milano in collaborazione con il Comune di Milano e con il sostegno di Fondazione AEM, coinvolgerà anche la Cineteca di Bologna e il festival “Il Cinema Ritrovato”. Un focus speciale sarà dedicato ai capolavori ambientati o girati a Milano e ai film iconici ambientati in castelli. Il programma prevede un palinsesto tematico articolato in minirassegne: Film e granita, CineCastelli, Film extraterrestri, Sogni in 35mm, Italian Masterpieces, Grandi colonne sonore, I grandi maestri, Città da cinema e La commedia dei Milanesi. La chiusura sarà affidata a una proiezione speciale de “Il monello” di Chaplin, in una inedita edizione con sottotitoli in latino, per salutare l’estate con un sorriso.



Il 17 settembre Apple Music con Today at Apple chiuderà la rassegna “Estate al Castello” con l’ormai tradizionale performance di artisti e artiste emergenti e di spicco del panorama musicale italiano, che animeranno l’anfiteatro di Apple piazza Liberty con i loro live set.

Per l’edizione 2025 di “Estate al Castello”, il Comune di Milano ha messo in campo una serie di azioni concrete per rafforzare i principi di accessibilità e inclusione, con l’obiettivo di garantire a tutte e tutti la possibilità di vivere l’esperienza culturale in piena sicurezza e autonomia. In particolare, la disposizione della platea principale — da 2.100 posti — è stata adeguata prevedendo un aumento dei posti riservati alle persone con disabilità, che passano così da 5 a 21; i posti, inoltre, sono distribuiti secondo una logistica più inclusiva, pensata per favorire la fruizione a pari degli eventi. A questo si affianca una maggiore attenzione alla formazione del personale addetto all’accoglienza, perché sia preparato a rispondere con competenza e sensibilità alle esigenze di ogni spettatore. “Estate al Castello” si conferma così una rassegna capace di far dialogare arte, città e comunità, nel segno della pluralità culturale e della bellezza condivisa, in uno dei luoghi simbolo dell’estate milanese.