All’Expo di Osaka un video su una Sicilia inedita e tutta da scoprire

PALERMO (ITALPRESS) – Una Sicilia inedita, tutta da scoprire, con le bellezze del suo patrimonio naturalistico, è la protagonista del video che rappresenterà l’Isola all’Expo 2025 di Osaka, in Giappone. Realizzato per conto dell’assessorato del Territorio e ambiente con fondi destinati alla comunicazione sui temi ambientali, è stato firmato da Vicky Gitto. Il video è stato realizzato anche in inglese e in giapponese: un viaggio tra paesaggi incantevoli, fondali marini, scenari vulcanici, ecosistemi e specie uniche di flora e fauna.

