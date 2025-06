Ue, la Commissione propone un bilancio da 300 miliardi per il 2026

ROMA (ITALPRESS) – 193,26 miliardi di euro, più altri 105 miliardi nell’ambito del piano Next Generation Eu. È la proposta di bilancio per il 2026 presentata dalla Commissione europea. Sulla base della revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale dell’UE, il progetto di bilancio del prossimo anno punta a obiettivi come il sostegno all’Ucraina, la competitività, la gestione della migrazione, la sicurezza e la difesa e gli investimenti strategici, mantenendo al tempo stesso lo slancio sulle priorità green e digitali. Secondo la Commissione il bilancio dell’Unione continua a mostrare la sua versatilità nell’affrontare i nuovi sviluppi, ma ha anche dimostrato i limiti dei suoi mezzi. Per questo è stata necessario una revisione intermedia per affrontare le questioni più urgenti, tra cui le esigenze aggiuntive per l’Ucraina, la gestione della migrazione e la risposta alla crisi in Medio Oriente. Uno sviluppo importante del progetto di bilancio è il finanziamento supplementare previsto dalla politica di coesione, con incentivi e flessibilità per gli Stati membri.

