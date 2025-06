Sedicenne a bordo di un Suv fugge all’alt della Polizia

Lo scorso 5 maggio un sedicenne italiano alla guida di un suv con un passeggero a bordo è fuggito all’alt di una pattuglia della Polizia di Stato in zona Giambellino che l’aveva riconosciuto per i suoi precedenti penali. Il minore ha imboccato via Recoaro contromano, proseguendo poi in via Lorenteggio e, ritornato in via Recoaro, ha tentato di investire con il suv un agente per poi riprendere la marcia e andarsi a schiantare contro una pensilina dell’Atm. Dalle schegge è rimasto leggermente ferito un passante. Il 16enne e il passeggero a bordo sono poi fuggiti a piedi verso via Segneri. Per questa ragione il 30 maggio scorso la Polizia di Stato, su disposizione della Procura della Repubblica per i Minorenni di Milano, ha eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare della permanenza in casa nei confronti del minore per resistenza a Pubblico Ufficiale.