Sala “Non credo che Pazzali tornerà a guidare Fondazione Fiera Milano”

MILANO (ITALPRESS) – Enrico Pazzali, dopo gli arresti dello scorso ottobre nell’ambito dell’inchiesta Equalize, ha annunciato la revoca dell’autosospensione da presidente di Fondazione Fiera Milano. “Bisogna capire le ragioni, Pazzali mi ha solo avvertito che oggi sarebbe uscito con questa informazione, la mia risposta è stata, ‘spiegherai al comitato esecutivo non solo le ragioni per cui hai deciso di rientrare ma anche quali sono le tue intenzioni per il periodo a venire’, sapendo che siamo alla fine di un percorso” dato che “verrà rinominato un consiglio della direzione. E credo, lo sa anche Pazzali, che il suo futuro non sarà lì”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine di un evento a Milano. “Io voglio formalmente che vengano fatti i passi giusti – ha precisato poi – . I passi giusti sono che Pazzali mi ha avvisato, ma oltre a questo non voglio sapere altro, perché non sono gli azionisti o gli enti pubblici che hanno o proposto o avvallato la sua nomina ma è il comitato esecutivo”, Quindi, “l’unica cosa che ho detto a Pazzali è di riferire al comitato esecutivo quali sono le sue intenzioni”, ha concluso il primo cittadino.

