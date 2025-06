Lodi, Regione in campo per valorizzare l’economia territoriale

Risorse, progettualità, strategie. Prosegue a tutto campo l’impegno di Regione Lombardia a sostegno del sistema economico-produttivo del Lodigiano. Oggi il governatore Attilio Fontana e l’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi hanno promosso a Lodi, nella sede della Provincia, un tavolo di confronto con istituzioni, stakeholders e imprese nell’ambito della settima tappa del tour ‘Lombardia Protagonista. Qui Puoi’, con l’obiettivo di rafforzare le sinergie tra soggetti diversi per dare nuovo impulso all’economia del territorio.

Regione è in campo per agevolare collaborazioni tra aziende, enti locali, università, istituti di formazione, centri di ricerca, hub di innovazione e istituti di credito, puntando sul concetto di ‘filiera allargata’ per fare rete e valorizzare sempre più le peculiarità economiche del Lodigiano.

“Regione è al servizio dei territori – ha evidenziato Fontana – per favorirne lo sviluppo supportando il sistema territoriale nel suo complesso, attraverso l’ascolto delle necessità, lo stanziamento delle risorse e il sostegno nella definizione e nell’attuazione di progettualità che devono sempre nascere ‘dal basso’, secondo una logica autenticamente autonomista. Lavoriamo con tutti i protagonisti del territorio affinché il Lodigiano possa diventare sempre più competitivo e attrattivo, creando le condizioni affinchè le aziende possano operare nel modo migliore”.

“Come Regione – ha evidenziato Guidesi – attiviamo strumenti a supporto delle imprese e proponiamo una nuova strategia che punta su una maggiore connessione tra le eccellenze del territorio e i diversi attori del sistema economico-produttivo, agevolando la creazione di reti e sinergia in grado di generare un valore aggiunto in termini di competitività, attrazione degli investimenti e nuove opportunità occupazionali. Da Lodigiano conosco bene le potenzialità di questo territorio. Andiamo avanti con impegno, idee e visione per raggiungere risultati condivisi sulla scorta di quanto stiamo facendo con l’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale”.

Il riferimento è allo strumento di programmazione negoziata AQST (Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale) sottoscritto oggi da Regione Lombardia, Provincia di Lodi e Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi che porterà nel Lodigiano investimenti per circa 10 milioni di euro, di cui 8,6 milioni stanziati da Regione. L’intesa finanzia progettualità condivise con il territorio. “Il metodo di lavoro è stato vincente – hanno aggiunto Fontana e Guidesi – e ci consente di convogliare sul Lodigiano fondi significativi che permetteranno di concretizzare progetti in diversi ambiti strategici. È la dimostrazione che il gioco di squadra funziona”.

Il tavolo odierno è stata l’occasione per presentare agli stakeholders le Zone di Innovazione e Sviluppo (ZIS), un modello sperimentale di azione pubblica che Regione Lombardia attiverà ispirandosi all’esempio di MIND. L’obiettivo delle ZIS è promuovere la cultura dell’innovazione, i flussi di conoscenza tra università, centri di ricerca, aziende e mercati, nonché la competitività delle imprese e dei territori su scala globale e costruire nuove esperienze di sviluppo del tessuto economico-produttivo locale. Si tratta di un nuovo modello di politica industriale che ha l’obiettivo di sostenere aggregazioni spontanee di soggetti pubblici e privati che condividano, in un determinato territorio, una vocazione produttiva ed economica ben definita.

“Non vogliamo adottare un approccio uniforme a livello istituzionale, ma costruire risposte mirate, calibrate sulle esigenze specifiche dei singoli settori, soprattutto in un contesto in cui le contingenze economiche evolvono con grande rapidità. Le ZIS si inseriscono proprio in questa logica. Vogliamo continuare a creare le condizioni perché fare impresa in Lombardia sia, oggi più che mai, una scelta conveniente ”, ha affermato l’assessore Guidesi.

Le ZIS vanno a integrare il piano di politica industriale regionale redatto nel 2023. La Lombardia infatti è stata la prima regione italiana a dotarsi di uno strumento di pianificazione strategica che ha analizzato il contesto socio-economico lombardo in termini di ‘ecosistemi’, di mappatura delle specializzazioni industriali e di strategie da attuare per rafforzare le filiere, così da preservare o implementare il ruolo di guida dell’economia italiana ed europea. Il progetto di valorizzare ulteriormente le filiere e i distretti industriali, declinato anche nel tour sui territori, ha appunto la finalità di aggiornare il prezioso lavoro del 2023. La giornata di lavoro nel Lodigiano ha incluso una serie di visite istituzionali nelle aziende finalizzate a intensificare il dialogo col mondo produttivo. In mattinata Fontana e Guidesi hanno visitato la IBSA di Lodi, mentre nel pomeriggio è stata la volta del Caseificio Croce di Casalpusterlengo e della Cascina La Cigolina a Castelnuovo Bocca d’Adda.