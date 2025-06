I bambini al sindaco di Milano: “Più verde e meno auto in città”

I bambini e le bambine della scuola primaria Rinnovata Pizzigoni, in via Castellino da Castello 10 a Milano, hanno incontrato l’assessora al Verde e all’Ambiente Elena Grandi e la presidente del Municipio 8 Giulia Pelucchi per raccontare in quale città desiderano vivere: una città con aria pulita, con tanti mezzi pubblici da utilizzare, con più verde e strade scolastiche in cui giocare al sicuro e in libertà. All’assessora hanno consegnato le cartoline per il sindaco, sulla città in cui desiderano vivere, con meno auto e più verde.

L’incontro nasce nell’ambito dell’iniziativa realizzata da Cittadini per l’aria a partire dalla mostra didattica “È ora di cambiare aria”.

“Attraverso la nostra mostra didattica – spiega Gloria Pellone di Cittadini per l’aria – abbiamo spiegato a circa 1200 bambini e bambine di 64 classi delle scuole primarie di Milano in modo corretto e semplice cos’è l’inquinamento atmosferico, visto che sono proprio loro i più vulnerabili, che soffrono più facilmente di problemi respiratori connessi all’inquinamento. Inoltre, abbiamo raccontato loro quali sono le soluzioni che si possono facilmente adottare per migliorare la qualità dell’aria nelle città, distinguendo le azioni che possono essere portate avanti individualmente e quelle da intraprendere collettivamente, che devono essere indirizzate dalle istituzioni pubbliche, in particolare dal Comune e dalla Regione. Acquisite queste informazioni i bambini e le bambine, a loro volta, possono informare i loro genitori su quali cose è possibile fare per inquinare meno, per esempio andare a scuola a piedi, anziché in auto. Inoltre, grazie a questi incontri un’altra cosa che i bambini e le bambine hanno capito è che possono far sentire la loro voce, scrivere al sindaco per chiedere di migliorare la qualità dell’aria di Milano, realizzare piste ciclabili, aumentare le aree verdi attraverso la piantumazione di alberi e piante, la sostituzione dell’asfalto con prati per rendere la città più vivibile e accogliente”.