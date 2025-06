Ad aprile segnali contrastanti per l’occupazione

ROMA (ITALPRESS) – Ad aprile 2025 il mercato del lavoro italiano ha avuto un andamento anomalo, con segnali contrastanti. Secondo un’analisi di Adapt, il numero totale degli occupati resta stabile rispetto al mese precedente, ma è un equilibrio che nasconde un ricambio interno: +34mila uomini contro 34 mila donne in meno. Su base annua, la crescita occupazionale continua, ma rallenta. Sono 282 mila le unità in più, ben al di sotto dei ritmi dei mesi precedenti. Il tasso di occupazione resta stabile al 62,7% – livello record – mentre la disoccupazione scende al 5,9 e l’inattività sale leggermente al 33,2. Su base annua, il numero di disoccupati cala di 209mila unità, ma gli inattivi crescono comunque di 14mila. Netto calo per gli occupati a tempo indeterminato, che diminuiscono di ben 74mila unità in un solo mese. Al contrario, nello stesso mese aumentano i lavoratori autonomi e a termine.

