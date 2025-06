PENDULUM: una data a Milano a Ottobre

Tornano in Italia gli australiani PENDULUM, tra le più apprezzate formazioni electronic rock / drum and bass di sempre.

La band capitanata dall’istrionico Rob Swire si esibirà a Milano.

PENDULUM + Special Guest

Domenica 19 OTTOBRE 2025 @ Alcatraz, MILANO



I biglietti saranno in vendita secondo le seguenti modalità:

– in prevendita tramite il sito ufficiale della band dalle ore 10:00 del 4 Giugno;

– in prevendita generale su MC2Live.it e Vivaticket.com dalle ore 10:00 del 6 giugno.

In apertura di serata si esibirà un’altra band che sarà prossimamente annunciata.

I PENDULUM pubblicheranno il quarto album “Inertia” (Mushroom Music), loro primo in 15 anni, il 22 Agosto: il disco ha richiesto una genesi di 5 anni e nei suoi 16 brani conterrà featuring con Bullet For My Valentine, Wargasm, AWOLNATION, Scarlxrd e molti altri. “Ci siamo spinti oltre come non mai, senza remore!”.

Linearock/Radio Lombardia è media partner del concerto.