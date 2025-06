Il mercato UK riapre alle piante ornamentali italiane

ROMA (ITALPRESS) – Le aziende florovivaistiche italiane riconquistano il Regno Unito come mercato di sbocco delle loro piante ornamentali. Un settore economicamente rilevante che dall’ottobre del 2024 era stato bloccato dalla decisione delle autorità sanitarie britanniche. Ripetutamente nel tempo, infatti, era stato trovato l’insetto Pochazia shantungensis in piante di provenienza italiana. Il blocco aveva causato danni rilevanti al comparto florovivaistico nostrano in quanto le piante sequestrate erano state poi distrutte. Dopo un lungo periodo di analisi, le Autorità britanniche hanno dato il via libera alla ripresa dei commerci. La valutazione del rischio fitosanitario condotta dai britannici ha accertato che nessuna parte del

Regno Unito è sufficientemente calda per favorire la diffusione e la proliferazione dell’insetto e dunque non sussistono i presupposti per il blocco del commercio. Questa decisione è stata accolta con grande favore dagli operatori nazionali del settore, per i quali il mercato britannico rappresenta grande interesse: il valore dell’export era stato di 42 milioni di euro

nel 2024 e con i tre mesi di stop aveva subito un calo del 3,2%.

gsl