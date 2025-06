Comune di Milano, rinnovata intesa con Agenzia delle Entrate e Gdf contro evasione

Il Comune di Milano, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza “rafforzano le attività di collaborazione nella lotta all’evasione fiscale” con un nuovo accordo, firmato oggi dall’Amministrazione comunale, dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, e dal comandante Regionale della Guardia di Finanza, generale Paolo Compagnone. Lo fa sapere in una nota il Comune. Il protocollo d’intesa, di durata triennale – viene spiegato – integra e potenzia la strategia coordinata che i tre enti firmatari condividono dal 2010 per il contrasto agli illeciti e per promuovere la legalità fiscale e sociale. I nuovi accordi, in particolare, aggiornando quelli stipulati nel 2022, intensificano l’attività di collaborazione sia sul piano tributario sia catastale e pianificano controlli mirati su particolari tipologie di soggetti, attività ed operazioni. Grazie alla nuova intesa, viene dato impulso a un piano sistematico per lo scambio di dati ed informazioni, nella forma sia di segnalazioni qualificate sia di elaborazioni utili per lo svolgimento di verifiche e controlli, valorizzando il ruolo del Comune di Milano e del suo patrimonio informativo nell’accertamento di comportamenti evasivi o elusivi nel campo dei tributi erariali. Per la sua attuazione pratica, è prevista l’istituzione di appositi tavoli tecnici che stabiliranno, tra l’altro, i filoni di indagine e analizzeranno periodicamente i risultati ottenuti, nel recupero di gettito, nell’efficacia e qualità delle informazioni condivise, nel riconoscimento delle agevolazioni e dei servizi comunali agli effettivi aventi diritto.