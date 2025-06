Assalto e rapina ad un deposito merci nel milanese

Rapina ad un deposito di merci la scorsa notte a Lacchiarella, nel Milanese. I banditi, per garantirsi la fuga, hanno cosparso la strada di chiodi e incendiato almeno un furgone. Sul posto, in via Cascina Nuova, poco prima delle 3.30 , sono arrivati i carabinieri ma i malviventi erano già fuggiti, non si sa se dopo essere riusciti a rubare merce o meno. Secondo alcuni testimoni, avrebbero portato via due camion. Un’autopompa dei vigili del fuoco, inviata per spegnere un furgone incendiato dai rapinatori, è rimasta bloccata per i chiodi con tutte e sei le ruote bucate. Il 118 segnala tre uomini contusi, non si sa se coinvolti nella rapina o meno