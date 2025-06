2 Giugno, l’esibizione della banda della Polizia di Stato

ROMA (ITALPRESS) – In occasione delle celebrazioni istituzionali per il 79° anniversario della Proclamazione della Repubblica Italiana, la Banda Musicale della Polizia di Stato si è esibita in Piazza Colonna, a Roma. La Banda Musicale della Polizia di Stato, diretta dal maestro Maurizio Billi, è da oltre 80 anni un importante veicolo di divulgazione della musica in Italia e all’estero. E’ composta da 105 esecutori, guidati da un vice maestro e da un maestro direttore, tutti provenienti dai più famosi conservatori.Nell’occasione la banda ha eseguito “L’Inglesina” di Davide Delle Cese, “Corazzata Sicilia” di Giacomo Puccini e “March from 1941” di John Williams.

(Fonte video: Polizia di Stato)