Sogno Champions svanito, la delusione dei tifosi interisti

Nessuna festa. L’Inter fallisce l’appuntamento con la storia a Monaco di Baviera, nella finale di Champions League. Vince il Psg per 5-0. Le stelle di Parigi per la prima volta nella storia portano la Coppa a casa. L’Inter è irriconoscibile, senza anima e senza testa. La squadra di Inzaghi non ha trovato una soluzione al pressing dei francesi e non ha capito i movimenti del Psg, arrivando costantemente in ritardo sulle chiusure.

Milano è silenziosa. La sconfitta lascia vuote le strade della città.

C’è rammarico e tanta delusione tra i tifosi nerazzurri che tornano verso casa dopo aver visto la partita nei maxischermi della città. Dopo aver visto scivolare via lo scudetto, il popolo interista fa i conti con un’altra delusione. “E’ stata una serata negativa dove l’avversario ci ha surclassati in tutto, ma questo non deve inficiare la nostra stagione”. Il presidente dell’Inter Beppe Marotta definisce così, a Sky, la sconfitta in finale di Champions.

“Zero titoli, ma ai miei ragazzi dico comunque: bravissimi. L’ho detto loro, e’ stata una brutta sconfitta ma per tutta la stagione restiamo a testa alta” dice Simone Inzaghi. “Ultima panchina stasera? Vedremo, dopo la seconda finale persa in tre anni non è facile pensare a questo. Ci sarà tempo per parlare con la società”.