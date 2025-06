Presentata alla Pinacoteca di Brera “Architettura e Restauro per il futuro”

Nella suggestiva cornice della Sala Bassetti della Pinacoteca di Brera la rivista di architettura THE PLAN e Confrestauro, l’associazione che riunisce restauratori, aziende produttrici di materiali, architetti ed esperti del settore hanno presentato “Architettura e Restauro per il Futuro”, il ciclo di incontri che mira a costruire una consapevolezza diffusa sull’importanza di preservare, innovare e valorizzare il patrimonio architettonico e artistico italiano, in linea con i valori delle Olimpiadi Culturali Milano Cortina 2026. Questo progetto si inserisce nell’ambito dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026.

Il ciclo di incontri si compone di due appuntamenti chiave e propone la creazione di un dialogo continuo tra passato, presente e futuro dell’architettura e del restauro in Italia, coinvolgendo una vasta rete di professionisti, studenti e cittadini. Attraverso questi eventi, si mira a costruire una consapevolezza diffusa sull’importanza di preservare e innovare il patrimonio architettonico italiano, lasciando un segno tangibile in occasione delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. L’obiettivo primario sarà quello di stimolare un dibattito costruttivo, sottolineando come la conservazione del patrimonio sia fondamentale per lo sviluppo sostenibile e per la valorizzazione culturale del paese. Domenico de Maio, Education & Culture Director di Milano Cortina 26, presente alla conferenza, ha dichiarato: “Desidero innanzitutto ringraziare gli organizzatori per aver ideato e promosso questa importante iniziativa, che offre uno spazio di riflessione condivisa su temi centrali per il nostro futuro. In un’epoca in cui la sostenibilità è una priorità globale, rigenerare anziché demolire significa preservare l’identità dei luoghi e valorizzarne il potenziale culturale e sociale”. Alberto Rui, Presidente di Confrestauro, ha commentato: “Siamo molto orgogliosi di essere parte integrante di un progetto come questo che, nel contesto delle Olimpiadi Culturali diMilanoCortina2026, trova il modo di valorizzazione il nostro patrimonio artistico e architettonico.”

Il primo evento “Architettura tra le vette-Forme, materiali e soluzioni innovative per abitare e costruire in alta quota, nel rispetto del paesaggio, del clima e della tradizione alpina” si terrà il18 luglio dalle 18,00 a Cortina d’Ampezzo presso la Sala Cultura del Palazzo Poste, una location che incarna la bellezza e la sfida della conservazione in contesti montani. L’evento gode del patrocinio del Comune di Cortina d’Ampezzo e dell’Ordine degli Architetti di Belluno e si concentrerà sulle sfide specifiche del restauro in aree alpine e sul loro impatto sullo sviluppo turistico e culturale. Il programma prevede un panel di discussione e confronto tra gli architetti: Tommaso Tommasi (Architettura Tommasi), Giuseppe Cangialosi (Fondatore MZC +), Luigi Fumagalli (Fondatore AtelierVerticale), Nicola Zucca (Fondatore Hara Life) e la Direttrice della Scuola di Restauro di Botticino Arianna Beretta. Il secondo evento “Restauro e Innovazione: l’Architettura del Futuro-Preservare l’eredità storica, rigenerare gli spazi e rispondere alle sfide ambientali del domani nel percorso di Valorizzazione Culturale verso le Olimpiadi Milano Cortina 2026” si terrà a Milano il 3 dicembre dalle 18,00 presso la Pinacoteca di Brera, e fornirà una piattaforma per discutere le strategie e le tecnologie più avanzate nel campo del restauro e della conservazione. Questo evento si focalizzerà sulle innovazioni nel settore e sull’importanza di un approccio integrato che coinvolga tutti gli stakeholders: dai professionisti del settore alle istituzioni pubbliche e private.