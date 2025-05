“Un decimo di te”, la passione del camminare di Marco Maccarini

Marco Maccarini, icona della tv e della musica, in “Un decimo di te” (ed. Limina) racconta la sua grande passione: camminare. Un libro per ritrovare se stessi e i propri spazi in una vita sempre più frenetica. I racconti e i consigli di un viandante con tanti chilometri nelle gambe, per ispirare chi sente il richiamo della natura, del silenzio e della lentezza ma non sa da dove iniziare e accompagnare chi ha sempre lo zaino pronto per partire.

Marco Maccarini attivo sin da giovanissimo con progetti teatrali, musicali, di videomaking, d’arte e nel sociale, è diventato celebre come conduttore di MTV Italia con programmi come Total Request Live, Select, Mtv on the beach. In seguito, ha condotto due edizioni del Festivalbar e un DopoFestival di Sanremo, ha fatto parte del cast delle Iene e del corpo docente di Amici di Maria De Filippi, lavora in radio, eventi e presentazioni dal vivo.

Da tempo sui social racconta i suoi viaggi a piedi e ora dedica un libro alle sue esperienze.

Camminare è un gesto naturale, ma allo stesso tempo una fortuna. È trovare un ritmo umano, regalarsi il lusso della lentezza in un mondo che va troppo veloce. Camminare, per Marco, è anche ascoltare il silenzio dei boschi, il suono dei propri passi e il rumore dei propri pensieri, lasciando che facciano tutto il frastuono che vogliono e poi si quietino.

Dopo una vita iniziata a velocità folle – l’improvvisa notorietà a vent’anni, i bagni di folla, la televisione, i palcoscenici, la musica – Marco ha capito che viaggiava troppo veloce per riuscire a vedere il paesaggio, e ha deciso di rallentare.

Da molti anni preferisce procedere al proprio ritmo, e dentro questo cambio di passo c’è un amore sempre crescente per il gesto di camminare, mettere un piede davanti all’altro e conquistare la meta con le proprie forze, senza fretta. In “Un decimo di te” porta il lettore insieme a lui sui suoi cammini preferiti: da Santiago a Roma, dalla Liguria alla Sicilia, da itinerari facili e adatti a chi ha appena iniziato ad altri più impegnativi.

Racconta di sentieri e campi, valichi di montagna e scogliere a picco sul mare; di amache e ostelli, notti sul pavimento di un convento o all’addiaccio nei boschi; di quello che gli è successo camminando – da incontri inaspettati e rivelazioni illuminanti a meravigliose solitudini, passando per qualche momento di paura – ma anche di quello che gli è capitato seguendo le svolte e gli imprevisti di un’esistenza decisamente fuori dal comune, e che non aveva mai rivelato. Dà anche tanti consigli pratici a chi vuole seguire le sue orme, a partire dal primo, il più importante: lo zaino di ogni viandante non dovrebbe pesare più di un decimo del suo peso corporeo. Perché solo chi ha il coraggio di partire con un bagaglio leggero può andare davvero lontano.

