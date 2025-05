Carceri, Sala: favorevole allo spostamento di San Vittore

Your browser does not support the video tag.

Sullo spostamento del carcere San Vittore “sarei favorevole a verificare le condizioni, non ho mai detto che sono totalmente contro, perché, ripeto, San Vittore ogni tanto l’ho visto e le condizioni non sono dignitose”. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala, a margine del convegno “La fine del sistema infinito, il sistema carcerario”. A chi gli chiedeva cosa possono fare gli enti territoriali sul tema delle carceri, ha risposto: “Pochissimo. Il dibattito sul San Vittore va avanti da decenni. È chiaro che tutte le volte che si apre la discussione su una possibile ricollocazione del San Vittore c’è sempre qualcuno che dice: ‘Ma allora lì volete fare una speculazione immobiliare’. Ecco, proprio no, però molto spesso chi critica non ha visto San Vittore e non vede quali sono le condizioni in cui oggi i detenuti rimangono. Poi non vorrei che col fatto che normalmente” i detenuti “non ci rimangono troppo tempo diventi accettabile: proprio non è accettabile”. Per quanto riguarda la situazione delle carceri milanesi, anche alla luce del rapporto Antigone, Sala ha sottolineato: “Diciamo la verità, il problema è San Vittore, perché le altre carceri comunque alla fine funzionano, sono considerate anche delle ottime carceri nello scenario italiano, però il problema di San Vittore rimane”. A chi gli chiedeva se sono arrivate risposte dal gioverno il sindaco ha risposto: “Al momento no, ripeto:capisco che, rispetto agli avvocati e ai tanti che fanno servizio di volontariato, San Vittore è un carcere che ha senso averlo così vicino in città. Rimane il fatto che però non si può pensare di andare avanti a lungo con un carcere così sovraffollato e con dei servizi non dignitosi. Al momento non abbiamo novità però”.