Rissa a coltellate, un ferito e un arresto nel varesotto

Un giovane è stato fermato con l’accusa di tentato omicidio per l’accoltellamento di un 21enne avvenuto ieri sera vicino alla stazione ferroviaria di Luino (Varese). Sarebbe uno dei giovani partecipanti alla rissa che ha visto affrontarsi due gruppi di stranieri.

Il 21enne è stato ferito alla testa e a una gamba ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale a Varese in gravi condizioni e non in pericolo di vita. I carabinieri, dopo qualche ora, hanno fermato il giovane che avrebbe sferrato le coltellate. Sulla vicenda è in corso l’indagine dei carabinieri.