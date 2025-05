Milano, scatta l’ordinanza anti movida selvaggia

Il Comune ha pubblicato l’ordinanza per contrastare il fenomeno della malamovida nelle zone di Nolo, Lazzaretto, Melzo, Isola, Sarpi, Cesariano, Arco della Pace, Como/Gae Aulenti, Brera, Ticinese, Darsena e Navigli, Cinque Vie e Garibaldi, esclusa l’area di corso Garibaldi tra via Moscova e via Marsala e Largo La Foppa dove resta in vigore la precedente ordinanza del sindaco. Il provvedimento sarà operativo a partire dalla mezzanotte di oggi fino a martedì 4 novembre. Nelle aree individuate saranno vietate la vendita di bevande alcoliche, per gli esercizi di vendita al dettaglio e i distributori automatici, dalle ore 22; la vendita e somministrazione per asporto di tutte le bevande alcoliche, per tutte le tipologie di esercizi pubblici e attività artigianali di asporto, da mezzanotte; l’utilizzo del plateatico per qualunque attività dall’una di notte nei giorni feriali e dalle 2 il sabato e la domenica, e cioè la notte tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica e nei giorni festivi per tutti i pubblici esercizi concessionari di plateatici e, infine, lo stop dalle 20 per il commercio itinerante su area pubblica nelle aree urbane di movida.